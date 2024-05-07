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07:41, 7 мая 2024Россия

В России оценили отказ Шольца участвовать во встрече Макрона с Си Цзиньпином

Пушков: Шольц не стал участвовать в спектакле Макрона на встрече с Си Цзиньпином
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил отказ канцлера Германии Олафа Шольца посетить встречу президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.

«Очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия», — написал сенатор.

Он добавил, что французский президент, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без одобрения Евросоюза и его руководства. С этой целью, по мнению Пушкова, Макрон «притащил на встречу» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую в Китае «недолюбливают за ее настырность». Он сделал это, чтобы чувствовать себя увереннее и продемонстрировать Пекину поддержку всей Европы.

Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напомнил им о том, что Пекин не причастен к кризису на Украине и не является стороной конфликта.

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      Марина Совина
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