В России оценили отказ Шольца участвовать во встрече Макрона с Си Цзиньпином

Пушков: Шольц не стал участвовать в спектакле Макрона на встрече с Си Цзиньпином

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил отказ канцлера Германии Олафа Шольца посетить встречу президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.

«Очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия», — написал сенатор.

Он добавил, что французский президент, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без одобрения Евросоюза и его руководства. С этой целью, по мнению Пушкова, Макрон «притащил на встречу» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую в Китае «недолюбливают за ее настырность». Он сделал это, чтобы чувствовать себя увереннее и продемонстрировать Пекину поддержку всей Европы.

Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напомнил им о том, что Пекин не причастен к кризису на Украине и не является стороной конфликта.