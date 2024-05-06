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22:37, 6 мая 2024Мир

Пушков заявил о неготовности Макрона действовать самостоятельно

Пушков заявил, что Макрон не может сделать ни шагу без одобрения ЕС и США

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов действовать самостоятельно без одобрения со стороны западных государств.

«Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США», — заявил сенатор.

По его словам, французский лидер «притащил» на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Пушков добавил, что Макрон также звал с собой на данное мероприятие канцлера Германии Олафа Шольца, но тот отказался.

Ранее член Софведа обвинил Макрона в лицемерии из-за его слов о том, что Франция не ведет войну с Россией.

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      Марина Совина
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