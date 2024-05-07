Парень поговорил с девушкой из Tinder и стал жертвой шантажа

Пользователь Reddit с ником flipflopfatdog рассказал, как провел интимный видеозвонок с девушкой, с которой познакомился в приложении Tinder, и столкнулся с угрозами. Парень уточнил, что его начали шантажировать эротическим видео с его участием.

Автор истории объяснил, что несколько дней переписывался с девушкой, а затем пригласил ее на свидание. Новая знакомая приняла предложение, но за день до встречи позвонила и предложила пообщаться по видеосвязи. Девушка уточнила, что хотела бы заняться с героем истории виртуальным сексом.

Рассказчик позвонил и увидел, что его собеседница мастурбирует. Она уговорила сделать парня то же самое. Разговор длился около 20 минут.

На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина и попросил проверить входящие сообщения. Автор публикации обнаружил, что тот прислал видео его разговора с девушкой. Незнакомец пригрозил рассказчику, что разошлет запись его знакомым, если парень не пришлет ему тысячу долларов в течение часа.

Рассказчик уточнил, что живет в стране, где запрещено распространение эротических материалов. Он связался с другом, чтобы попросить деньги. Но тот посоветовал рассказчику ни в коем случае не отправлять средства шантажистам. «Я должен поблагодарить своего хорошего друга за то, что он спас меня от паники и дал такой хороший совет. К счастью, я не отправил этим уродам ни цента. Люди в наше время просто невероятны», — порассуждал он.

В комментариях пользователи поддержали рассказчика и заявили, что он повел себя правильно в этой ситуации. «Сегодня можно вообще во всем обвинить искусственный интеллект. Я бы вообще не волновался на твоем месте», — написал один из них.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как случайно показала эротическое фото коллеге. Это случилось, когда рассказчица хотела продемонстрировать фотографию своего питомца.