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07:55, 7 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о перегруппировке ВСУ на одном участке фронта

Марочко: ВСУ проводят перегруппировку на сватовско-кременском участке
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят перегруппировку подразделений на сватовско-кременском участке в зоне специальной военной операции (СВО). Его сова приводит ТАСС.

Марочко заявил об активизации ВСУ на сватовско-кременском участке. По его словам, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка наблюдается рост численности вооруженных формирований Украины.

«На некоторых позициях идет перегруппировка войск и усиление позиций», — подчеркнул он.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пытаются вернуть свои позиции на сватовско-кременском участке, однако терпят неудачи. По словам эксперта, украинские военные в последнее время активизировались в Тернах и Торском. Также Киев предпринимает попытки контратаки в районе Белогоровки.

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      Марина Совина
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