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07:48, 30 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о неудачных попытках ВСУ вернуть свои позиции

Марочко: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции на сватовско-кременском участке

Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть свои позиции на сватовско-кременском участке, однако терпят неудачи. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, украинская армия активизировалась в Тернах и Торском. Также ВСУ предпринимают попытки контратаки в районе Белогоровки.

«То есть на сватовско-кременском участке противник явно пытается где-то вернуть ранее утраченные рубежи и позиции. Но на данный момент у него ничего не выходит», — подчеркнул Марочко.

Ранее подполковник рассказал об уничтожении под Харьковом базы диверсионно-разведывательной группы, которая атаковала Белгородскую область. ДРГ располагалась в учебном заведении населенного пункта Кирилловка.

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      Евгений Силаев
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