В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом

Информация о том, что в марте текущего года планируется запустить авиасообщение между Крымом и Арменией, не соответствует действительности. Так на заявление главы профильного комитета парламента республики Алексея Черняка отреагировали в армянском Государственном управлении гражданской авиации (ГУГА), сообщается в пятницу, 10 января, на официальном сайте организации.

В ГУГА опровергли изложенные данные и уточнили, что никаких переговоров с авиакомпаниями по этому поводу не проводили. Соответствующие запросы, по сведениям управления, армянской стороне также не поступали. Кроме того, в организации напомнили, что аналогичная недостоверная информация уже появлялась в СМИ в декабре прошлого года и позднее была опровергнута.

Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном. По его словам, на данный момент вопрос находится на стадии согласования. Предполагается, что рейсы два раза в неделю будет совершать авиакомпания «Икар».

Авиамаршрут между Симферополем и Ереваном таким образом мог стать первым регулярным международным рейсом из Крыма после 2014 года, когда полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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