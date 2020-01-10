Крым и Армению захотели связать авиасообщением

Авиасообщение между Симферополем и Ереваном планируется открыть в марте. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА Новости.

На данный момент вопрос находится на стадии согласования. Планируется, что рейсы два раза в неделю будет совершать авиакомпания «Икар». Впоследствии их количество может быть увеличено до семи раз в неделю.

Авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом из Крыма после 2014 года. По словам Черняка, его открытие станет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний.

В декабре 2019 года Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Казахстанская компания Euro-Asia Air выплатила 5,9 тысячи долларов за то, что ее самолет 8 августа пролетел над Крымом.

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