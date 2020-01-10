Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.

Отмечается, что протест выражен в связи «с несогласованным с Украиной визитом».

9 января Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов, находясь на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Украинская сторона не первый раз выражает протест после визита российских властей на полуостров, однако эти ноты Москва возвращает без рассмотрения и реакции.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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