Стало известно о неудачной операции США против еще одного иранского командира

США покушались на одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдула Резу Шахлаи, однако операция прошла неудачно. Об этом сообщает The Washington Post.

Источник газеты рассказал, что Соединенные Штаты провели аналогичную с атакой на иранского генерала Касема Сулеймани операцию в Йемене против генерала Шахлаи. Однако та не состоялась, поэтому американская сторона не стала объявлять о попытке устранения еще одного командира КСИР. По мнению издания, если информация верна, заявления об убийстве Сулеймани в целях предотвращения террористических актов — ложные. Возможной причиной авиаударов названо намеренное устранение высокопоставленных руководителей КСИР.

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3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео, сообщают источники. США считают генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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