Россиянин изнасиловал и залил бетоном 14-летнюю сестру

Следователи раскрыли убийство, совершенное десять лет назад, когда в поселке Березовка Красноярского края местный житель изнасиловал и залил бетоном родную 14-летнюю сестру. Об этом в пятницу, 10 января, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, летом 2010 года 14-летняя школьница распивала спиртные напитки рядом с домом своего 25-летнего брата. Потом она зашла в его дом, где он ее изнасиловал. После этого мужчина замотал сестру скотчем и заклеил ей органы дыхания, что стало причиной смерти. Тело погибшей брат спрятал в выкопанной яме в подполе и залил бетоном.

В ходе расследования были получены доказательства причастности мужчины к убийству сестры.

Обвиняемый в ходе допроса попытался запутать следствие: он говорил, что спрятал тело девочки в торфяных ямах за поселком. Однако сотрудники СКР нашли останки погибшей в подполе его дома.

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