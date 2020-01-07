Российского оперного артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает издание ngs.ru.

По информации издания, преступление произошло 4 января около 16:00. Предполагается, что 30-летний артист изнасиловал ученицу гимназии 2006 года рождения, когда та находилась у него в гостях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В региональном Следственном комитете ситуацию пока что не прокомментировали.

В ноябре 2019 года в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей заподозрили преподавателя вокала в Иваново. По версии следствия, с 2016 года по осень 2019 года педагог «совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, а также мужеложство с ними».

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