В России преподавателя вокала заподозрили в педофилии и мужеложстве

В Иваново преподавателя вокала в местном доме творчества заподозрили в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета.

По версии следствия, с 2016 года по осень 2019 года педагог «совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, а также мужеложство с ними». В СК не уточнили, сколько лет пострадавшим детям.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 134 УК («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»), часть 3 статьи 135 УК («Развратные действия в отношении двух или более лиц»). Педагога задержали и арестовали.

Как пишет издание Ivanovo News, преподавателя зовут Юрий Белов, его стаж работы составляет 23 года. Коллеги характеризуют его «предельно положительно».

Ранее в Иркутске наградили десятиклассника Владислава Д., который спас девочку от похищения мужчиной, ранее судимым за преступления сексуального характера. 26 ноября стало известно, что Владислав и 28-летний Глеб Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования. Подросток рассказал, что шел с тренировки домой, когда услышал крики девочки за спиной. Обернувшись, он увидел, как мужчина сажает ее в машину. Тогда Владислав подбежал к прохожему и попросил помощи. Сизых сообщил, что вместе с подростком они пошли к автомобилю и остановили его. В итоге похититель отпустил ребенка и уехал. Через несколько часов его задержала полиция. Отмечается, что задержанный был ранее судим за преступления сексуального характера.

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