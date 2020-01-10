Пассажирка склоняла мужчин к сексу на борту самолета и села в тюрьму

Пассажирка авиакомпании Etihad перебрала с алкоголем, устроила дебош на борту самолета и села в тюрьму. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в мае 2019 года на рейсе из Абу-Даби в Манчестер, однако приговор был вынесен только сейчас. По информации сотрудников Etihad, 20-летняя Деми Бертон (Demi Burton) поднялась на борт в нетрезвом виде и продолжила употреблять спиртное в начале полета.

Позже туристка склоняла нескольких мужчин к сексу и требовала, чтобы они отправились с ней в туалет, из-за чего бортпроводники отказали ей в выпивке. Тогда Бертон рассвирепела и напала на членов экипажа, а также на нескольких пассажиров.

До конца полета женщине больше не давали вина, а после посадки невменяемую туристку передали представителям власти. В суде британка заявила, что перебрала с алкоголем, поскольку пыталась снять стресс. Тем не менее судья Джон Эдвардс (John Edwards) приговорил Бертон к шести месяцам тюремного заключения.

В декабре 2019 года сотрудники авиакомпании British Airways подали заявление в суд на пассажирку, которая набросилась на них во время полета. Она схватила одну из стюардесс за плечи, толкнула ее к двери аварийного выхода и опрокинула поднос с посудой. Помимо этого, она дважды ударила старшего бортпроводника.

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