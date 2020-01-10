Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне

В американском штате Юта подросток больше чем на сутки застрял среди заснеженных гор в районе каньона Милл-Крик и выжил благодаря таймеру на смартфоне. Об этом сообщает CNN.

17-летний Николас Стэйси-Алькантара (Nicolas Stacy-Alcantara) из Калифорнии отправился в поход, навестив свою подругу в Юте, и планировал вовремя вернуться домой. Однако в каньоне резко упала температура и пошел снег, после чего американец принял решение остановиться и провести ночь под открытым небом.

Стэйси-Алькантара вырыл яму под деревом и разместился в ней. Чтобы избежать переохлаждения и потери сознания, он бил себя кулаками в грудь и ставил таймер на телефоне каждые полчаса. «В некоторые моменты я начинал буквально клевать носом, но все время просыпался», — рассказал он.

С наступлением утра подросток снова отправился в путь, и спустя некоторое время его обнаружили лыжники. Впоследствии путешественника доставили в одну из местных больниц, у него диагностировали переохлаждение и частичное обморожение. В общей сложности он провел в горах 30 часов.

В июле прошлого года сообщалось, что путешественнице из Германии пришлось три дня прожить в тайге Забайкалья после аварии во время сплава по реке. Немке удалось выкопать землянку под корнями поваленного дерева, где она укрывалась от дождя. Женщина пила воду из реки, а есть, по ее словам, ей совершенно не хотелось.

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