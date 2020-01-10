Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга». Об этом сообщает издание Baza.

Чиновник заявил, что перед Новым годом — 30 декабря 2019 года — гендиректор компании, сертифицирующей продукцию по ремонту железнодорожного транспорта, Владимир Колпаков якобы попросил у него «покровительства в рабочих вопросах».

На встрече с Токаревым предприниматель предложил ему подношение в 10 тысяч долларов и бутылку водки «Белуга».

После обращения чиновника в СКР против Колпакова было возбуждено уголовное дело за дачу взятки, сейчас он находится под домашним арестом.

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