В Австралии акулы съели футболиста

В Австралии были найдены останки 21-летнего футболиста Эрика Бригитти, который сорвался со скалы 2 января. Об этом пишет Daily Mail.

Спасатели занимались поисками 57-летнего австралийца Гэри Джонсона, который был атакован акулами во время дайвинга, однако обнаружили другое тело, которое прямо в этот момент поедали акулы. Позднее удалось установить личность погибшего — им оказался Бригитти. Отмечается, что 2 января футболист в компании друзей прогуливался по пляжу Twilight Beach и упал со скалы. Джонсон пока не был найден.

Бригитти играл за американскую студенческую команду «Гастинг Бронкос». Клуб уже выразил соболезнования семье и близким футболиста.

В марте 2017 года 19-летний игрок клуба «Атлетико Минейро де Тет» из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила на берегу реки Замбези. Спортсмен решил искупаться после пробежки, однако внезапно появившийся крокодил ухватил его за нижнюю часть тела и утащил в воду.

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