Генпрокурор США назвал убийство Сулеймани законным актом самообороны

Убийство командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани было законным актом самообороны, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом сообщает Reuters.

Барр также назвал Сулеймани военной целью Вашингтона. По его словам, президент США Дональд Трамп имел полномочия убить иранского генерала.

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Генпрокурор добавил, что Белый дом консультировался с его ведомством перед операцией.

Ранее 13 января сообщалось о планах Тегерана подать в международный суд иск на Трампа из-за убийства Сулеймани. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что власти страны должны сделать так, чтобы американский лидер ответил за свои поступки и нарушение международных законов.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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