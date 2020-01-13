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Военные описали атаку Ирана на американскую базу

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Американские военные, служащие на Ближнем Востоке, рассказали о ракетном ударе Ирана по американской базе Эйн-аль-Асад в Ираке. Об этом сообщает CNN.

По словам военнослужащего Акима Фергюсона (Akeem Ferguson), войска США скрывались в бункерах, построенных во времена правления президента Ирака Саддама Хусейна. Они были созданы для защиты от атак Ирана во время Ирано-иракской войны (1980-1988). Военные сомневались в том, что конструкции выдержат удары баллистических ракет, однако утверждается, что они более крепкие, чем американские бункеры, которые защищают только от ракет и минометных снарядов.

«Вся земля дрожала. Было очень громко. Можно было почувствовать взрывную волну. Мы знали, что они [взрывы] близко», — поделилась воспоминаниями подполковник Стейси Коулман (Staci Coleman). Фергюсон добавил, что видел оранжевые вспышки, которые взрывались через пару секунд. При этом, отметил он, после первого залпа военные вышли на улицу искать жертв и оказались вне бункера, когда Иран запустил второй залп спустя 15 минут.

12 января сообщалось, что Ирак предупредил американских военных об иранской атаке на базу США, что позволило им укрыться за два с половиной часа до нападения. Большинство военнослужащих покинули базу или переместились в бункер.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Президент США Дональд Трамп отчитался об отсутствии жертв при атаке и минимальном ущербе.

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