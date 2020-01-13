В Одессе дважды за выходные ограбили музей

Неизвестные за выходные дважды ограбили историко-культурный музей «Пороховая башня» в парке имени Тараса Шевченко в Одессе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой музея в Facebook.

«Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно», — заявили работники музея в субботу.

Они также рассказали, что сотрудники Национальной полиции Украины провели все необходимые следственные действия. «Будем надеяться, что этих любителей старины задержат. Нужно устанавливать новые замки, только пока не ясно, где брать на это деньги», — отметили в музее.

Уже в воскресенье руководитель «Пороховой башни» Артур Погосян сообщил, что музей ограбили снова. «Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», — написал он на своей странице в Facebook.

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