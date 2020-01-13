Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал страну сырьевым придатком. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье», — написал политик. Он добавил, что пришло время государству «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

Согласно мониторинговому отчету Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, Украина заняла третью строчку в списке крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 года по октябрь 2019-го.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончаруа «просадка промышленности» — это главная причина снижения бюджетных доходов, сообщает РИА Новости. Данные Госстата страны свидетельствуют о том, что в ноябре 2019 года серьезно замедлились почти все отрасли. Так, перерабатывающая отрасль замедлилась на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа — более чем на 12 процентов.

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