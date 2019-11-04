Климкин предложил сделать Украину державой «назло» всем скептикам

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление о ненависти президента США Дональда Трампа к Киеву. Об этом он написал в своем Facebook.

«Когда-то Путин на встрече с Бушем говорил, что Украина — это не страна. Сейчас Washington Post пишет, что так мог говорить и Трамп. Не знаю, что является правдой. Пусть они в нас не верят, каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя», — написал он.

В связи с этим Климкин предложил «построить Державу назло всем, кто в нас не верит». В таком случае, резюмировал он, Украина получит право высказывать свою позицию.

3 ноября газета The Washington Post написала, что Трамп испытывал ненависть к Украине с самых первых дней в Белом доме. Сотрудники администрации американского президента рассказали изданию, что Трамп «обвинял [украинские власти] в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтона. Были обвинения, что они могли ему навредить. Он просто ненавидел Украину».

4 ноября Трамп прокомментировал эту новость, заявив, что у него очень хорошие отношения с Россией и Украиной. «Люди не понимают, я могу ладить», — сказал он, добавив, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!