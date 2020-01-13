Испанский тренер остался без работы из-за интимного видео с его участием

Испанец Виктор Санчес дель Амо был уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Малага» из-за интимного видео с его участием, опубликованном в интернете. Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе заявили, что расстались со специалистом по дисциплинарным причинам. Отмечается, что ситуация нанесла ущерб репутации команды.

Об интимном видео с участием Санчеса стало известно 8 января. На нем он в тренировочной форме «Малаги» показывал пенис. Ролик был украден из мессенджера тренера и опубликован в интернете. Испанец отправил его в личном чате. Изначально «Малага» отстранила специалиста от выполнения обязанностей до окончания расследования.

Тренер возглавлял команду с апреля 2019 года. До этого он работал с испанскими «Реал Бетисом» и «Депортиво», а также греческим «Олимпиакосом».

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