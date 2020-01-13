В Крыму заявили о готовности к запуску авиарейсов за границу

Власти Крыма в настоящее время прорабатывают вопрос запуска авиарейсов из республики за границу. О готовности к возобновлению прерванного шесть лет назад международного авиасообщения заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, говорится в понедельник, 13 января, в Telegram-канале РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что аэропорт Симферополя готов обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, которые намерены организовать полеты с полуострова в ближнее и дальнее зарубежье.

10 января глава профильного комитета крымского парламента Алексей Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном. По его словам, в данный момент вопрос находится на стадии согласования. Позднее в Армении сообщили, что данная информация не соответствует действительности и никаких переговоров с авиакомпаниями по этому поводу проведено не было.

Регулярные международные рейсы из Крыма были прекращены из-за санкций после 2014 года, когда полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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