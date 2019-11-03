В Совфеде оценили новый украинский взгляд на авиасообщение с Россией

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского политолога Сергея Белашко о необходимости восстановления авиасообщения с Россией, передает RT в воскресенье, 3 ноября.
«Без такого емкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может», — пояснил сенатор.
Цеков добавил, что ряд общественных лиц на Украине делают очень здравые заявления после выборов президента и Верховного совета страны.
Ранее сообщалось, что Белашко назвал облет российской территории одной из серьезных причин, мешающих работать украинским авиаперевозчикам.
По его словам, если в ближайшее время эту проблему решить не удастся, украинцам следует ожидать отмены рейсов и закрытия маршрутов, а сотрудникам авиакомпаний грозят сокращения. Кризис также ударит по украинской казне и в целом приведет к ухудшению логистического климата. В настоящее время перевозчикам приходится переплачивать по 10-15 тысяч долларов на маршрутах Киев — Алма-Аты и Киев — Пекин соответственно.
30 сентября сообщалось о вынужденном отказе «Международных авиалиний Украины» обслуживать рейс из Киева в Алма-Аты из-за его нерентабельности и накопленных миллионных убытках.
Взаимный запрет на полеты через Украину и Россию для авиакомпаний двух стран вступил в силу четыре года назад, в октябре 2015 года.