Трамп оценил нежелание иранцев топтать флаг США

Американский президент Дональд Трамп оценил отказ иранцев топтать флаг США. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

«Вау! Замечательные иранские протестующие отказались наступать или каким-либо образом очернять наш Великий Американский Флаг. Его нарисовали на улице, чтобы они топтали его, а вместо этого они обошли его. Большой прогресс!» — написал президент.

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Ранее стало известно, что в Иране флаги США и Израиля нарисовали на тротуаре, чтобы по ним шли студенты. Однако большая часть молодых людей отказалась ходить по изображениям.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

В ответ на убийство Иран в ночь на 8 января нанес удар по американским базам в Ираке. На фоне усиления напряженности утром того же дня иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский лайнер, 176 человек погибли. После признания вины в стране начались манифестации по причине того, что Тегеран три дня скрывал свою причастность к крушению украинского самолета.

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