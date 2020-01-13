Последствия удара Ирана по авиабазе США показали на фото

Последствия ударов Ирана по базам США в Ираке показали на фото. Их опубликовал в Twitter журналист BBC News Квентин Саммервил (Quentin Sommerville).

«Последствия иранского нападения на авиабазу Эйн-аль-Асад в Ираке. Это произошло в ответ на убийство Америкой главного иранского генерала Касема Сулеймани. Жертв не было», — написал репортер под фотографиями.

Ранее стало известно, что Тегеран подаст в международный суд иск к президенту США Дональду Трампу из-за убийства Сулеймани, командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде генерала Сулеймани. Сообщалось, что удар по американским базам был сознательно нанесен мимо целей, а военные успели укрыться после предупреждения.

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