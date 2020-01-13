Путин и Меркель поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По телефону политики обсудили подготовку к международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая пройдет в Берлине. Также российский лидер рассказал Меркель о встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, которая прошла 13 января в Москве.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Германии.

Переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром планировались 13 января в Москве. Мирное соглашение по их итогу подписано не было.

Путин и Меркель встретились в Кремле 11 января. В ходе переговоров лидеры двух стран в частности обсудили ядерную программу Ирана, реализацию минских соглашений, ситуацию в Ливии.

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