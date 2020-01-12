Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски

Канцлер Германии Ангела Меркель на выходе из Кремля после встречи с президентом России Владимиром Путиным заговорила по-русски. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
«Спасибо большое! До свидания! Всего хорошего! Спасибо!» — сказала Меркель.
Встреча Путина и Меркель прошла в Кремле в субботу, 11 января. В ходе переговоров лидеры двух стран в частности обсудили ядерную программу Ирана, реализацию Минских соглашений, ситуацию в Ливии.
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