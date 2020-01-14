Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) начинает быть угрозой. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил Алексей Подберезкин, директор концерна ПВО «Алмаз-Антей», где были разработаны зенитные ракетные комплексы «Бук».

По его словам, на радаре трудно отличить один самолет от другого, а также гражданский борт от ракеты. Подберезкин считает, что операторами ПВО должны быть более опытные люди, потому что многое зависит и от человеческого фактора.

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Утром 8 января украинский лайнер Boeing 737-800, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Ответственность за гибель самолета взял на себя КСИР. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

Кроме того, Хаджизаде отметил, что обращался к властям Ирана с просьбой прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США, однако требование не было выполнено.

На вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

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