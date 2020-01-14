Раскрыто число россиян-домоседов во время новогодних каникул

Почти половина россиян оказалась домоседами и практически не выходила из дома во время новогодних каникул. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 44 процента участников опроса сообщили, что провели праздничные выходные «в основном на диване», в то время как 6 процентов отдыхали активно — ходили на каток, катались на лыжах и сноуборде.

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14 процентов отправились на неделю на дачу или в деревню, 12 процентов провели это время в поездках по российским городам, а 6 процентов — успели съездить за границу. 11 процентов респондентов заявили, что все каникулы работали, а 7 процентов рассказали, что отдыхают до сих пор.

Отмечается, что в прошлом году, по результатам аналогичного исследования, число россиян-домоседов составляло 43 процента. В новом опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.

9 января сообщалось, что большинство российских туристов, выехавших за границу на новогодние каникулы, не вернулись в страну, несмотря на окончание праздников. На работу после январских праздников не вышли 59,6 процента путешественников. Многие из них запланировали возвращение из поездок непосредственно на первый день короткой рабочей недели, другие — на следующий, а некоторые туристы вернутся в страну только в субботу и воскресенье.

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