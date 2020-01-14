Боксер Беспутин погоревал о вражде русских и украинцев

Российский боксер Александр Беспутин высказался об отношении фанатов в России и Украине к тяжеловесу Александру Усику. Об этом сообщает Р-Спорт.

28-летний Беспутин признался, что не думает, будто русские плохо относятся к украинскому спортсмену. При этом он отметил, что именно на родине Усика у него наибольшее число недоброжелателей. На вопрос, переживает ли украинец об этом, Беспутин ответить затруднился. «Честно скажу: я ни с Саней, ни с Васей (Василий Ломаченко — украинский боксер-профессионал, — прим. «Ленты.ру») на эту тему не общался. Лично мне очень горестно, что два братских народа враждуют», — добавил он.

Беспутин считает, что Усик может добиться успехов в супертяжелом весе. Усик уже дебютировал в новой для себя весовой категории и победил американца Чеза Уизерспуна.

Александр Беспутин — непобежденный боксер. В ноябре 2019-го он довел серию побед до 14 поединков и завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

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