Детский омбудсмен помогла оставшейся без жилья гражданке Киргизии

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла найти жилье для приезжей из Киргизской Республики и двух ее новорожденных детей, оставшихся без крова. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Женщина прибыла в Россию вместе с мужем, однако вскоре супруг вернулся в Киргизию, оставив жену в съемной квартире. Денег на жизнь он ей не дал, при этом женщина уже была беременна. В ноябре 2019-го у нее родились девочки-близнецы. Меньше чем через месяц приезжая вместе с детьми оказалась в больнице — у детей внезапно поднялась температура. Одновременно арендодатель отказал гражданке в праве на дальнейшее проживание в квартире.

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Гражданке Киргизии пришлось обратиться за помощью к детскому омбудсмену — уехать на родину женщина пока не может: перелет опасен для новорожденных. Анна Кузнецова связалась с одним из благотворительных фондов и попросила оказать поддержку. В настоящее время мать вместе с детьми помещена в приют. Кузнецова в свою очередь передала информацию о семье детскому омбудсмену Киргизии.

В ноябре 2019-го многодетная семья из города Березники (Пермский край) оказалась на улице из-за долга по ипотеке. Мать-одиночка не смогла погасить задолженность по кредиту. Она обратилась за помощью к краевому уполномоченному по правам ребенка, где ей предложили оформить документы для проживания в маневренном фонде.

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