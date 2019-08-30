Губернатор Подмосковья и детский омбудсмен открыли хоспис в Домодедове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова открыли 29 августа областной хоспис для детей в городском округе Домодедово. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 30 августа.

«Спасибо всем за большую работу, которая позволила открыть этот хоспис. Здесь подготовленный персонал, современные методики лечения. Мы будем помогать детскому хоспису», — сказал Воробьев.

В свою очередь, омбудсмен отметила высокий запрос на паллиативную помощь в обществе.

Учреждение, разместившееся в главном доме усадьбы «Константиново», станет первой в регионе государственной организацией паллиативной медицины.

В хосписе будут работать более 70 специалистов, в круглосуточном стационаре разместились 10 палат семейного пребывания. Кроме этого, организованы выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому.

