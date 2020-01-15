Американские стратегические бомбардировщики потеряли термоядерные бомбы

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress в качестве носителей оружия потеряли термоядерные бомбы B61-7 и B83-1, но сохранили крылатые ракеты AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM) класса «воздух — земля» с термоядерными боеголовками W80-1, сообщает The Drive.

Переносчиком термоядерных бомб B61-7, B61-11 и B83-1, пишет американское издание, останутся созданные по стелс-технологии стратегические бомбардировщики В-2A Spirit.

Согласно The Drive, подобное решение объясняется тем, что еще с 1950-х годов Пентагон был обеспокоен возможностями B-52H Stratofortress по проникновению в зону противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника, для чего данные самолеты использовали технику подлета на низких высотах с последующим пуском ракеты.

Издание напоминает, что эксплуатация B-52H Stratofortress продлится как минимум до 2050 года, а в перспективе данные бомбардировщики могут получить гиперзвуковые ракеты.

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В июне 2019 года B-52H Stratofortress на авиабазе Эдвардс (Калифорния) Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A.

В апреле того же года появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52H Stratofortress.

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