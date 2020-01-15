Гольдштейн оценил инициативы Путина в демографической сфере

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн считает, что предложенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию меры улучшат демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению политика, благодаря инициативам президента в России может сократиться отток населения. «[Озвученные президентом] меры смогут поспособствовать сокращению оттока [населения], для нас важен каждый. Сейчас отток есть, как и в других территориях, важно создать качество жизни населения», — заявил он.

Ранее в среду, 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Глава государства отказался менять Конституцию 1993 года, однако предложил ряд поправок. В демографической сфере президент анонсировал увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Парламентарии и правительство пообещали не «откладывать в долгий ящик» работу над поправками в Конституцию.

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