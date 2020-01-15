Microsoft создал проблемы российским банкам

Решение американской корпорации Microsoft отказаться от поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 создало проблемы российским банкам. Об этом рассказал архитектор технологического центра компании в России Иван Будылин, пишет «Коммерсантъ».

Поддержка прекращена с 14 января. Это означает, что операционные системы больше не получают обновлений безопасности, а следовательно, уязвимы с точки зрения потери данных.

Такая ситуация запрещена требованиями информационной безопасности и нормативными актами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

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Например, положение ФСТЭК №55 указывает, что если у программного обеспечения прекращается техподдержка, то оно лишается сертификата. А Центробанк запрещает российским банкам использование несертифицированного ПО.

Чтобы обойти эти положения, некоторые банки договорились с Microsoft о дополнительной платной поддержке для Windows 7. Одновременно они проводят модернизацию компьютерного парка и собственных информационных систем.

Проблема носит массовый характер. Как утверждает бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий, на каждом пятом компьютере в российских банках установлена Windows 7. Для их обновления до Windows 10 потребуется не менее 15 миллиардов рублей, если исходить из стоимости одной машины в тысячу долларов и скидки за объем.

Лукацкий напомнил, что в 2015 году, когда Microsoft отказалась от поддержки Windows Server 2003, ФСТЭК продлила сертификаты на нее до августа 2017 года. Это позволило банкам перейти на новое ПО без серьезных проблем. Но в нынешней ситуации ведомство пока молчит, и если соответствующее распоряжение не появится в ближайшее время, то Центробанк может начать штрафовать банки. Официально регулятор ситуацию пока не комментирует.

О прекращении поддержки Windows 7, представленной летом 2009 года, в Microsoft рассказали только 4 января. Пользователям предложили перейти на Windows 10 или купить новое устройство с этой системой.

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