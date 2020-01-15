В России предложили внедрить частных судебных приставов для помощи бизнесу

Российские власти проработают идею внедрения частных судебных приставов для взыскания долгов в пользу бизнеса. Об этом сказано в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подготовленном Минфином.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут заниматься взысканиями в пользу юридических лиц, а ФССП — в пользу государственных органов и физических лиц.

В обзоре сказано, что Россия уже имеет опыт внедрения частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения. Например, коллекторские организации и институты частного сыска. Однако эти институты из-за «недостаточного развития» не могут в полной мере обеспечить необходимый результат, отмечается в обзоре.

В ноябре сообщалось, что Министерство юстиции и ФССП подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Такая инициатива направлена на борьбу со злоупотреблениями коллекторов.

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