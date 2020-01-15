Немецкое СМИ признало невозможность мира обойтись без России

Немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало материал, в котором признавалась невозможность обойтись без России. По словам автора материала, журналиста Мальте Лемминга (Malte Lemming), Россия имеет важное значение для мира, что подтвердил визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

Лемминг объяснил, что Россия имеет большое влияние на события в странах Ближнего Востока. Он отметил, что президент страны Владимир Путин может способствовать стабилизации ситуации в Сирии и в Ливии, а также способен на равных говорить с президентом Турции Реждепом Эрдоганом и оказывать влияние на режим в Иране.

Журналист добавил, что потребности Германии в энергоносителях вскоре будут покрыты с помощью газопровода из России «Северный поток — 2». Он также упомянул, что Крым продолжает оставаться под контролем России. По мнению Лемминга, успехи государства нельзя отрицать. «Иногда бывает болезненным признавать то, на что ты никак не можешь повлиять. Но реальный мир — не то же самое, что мир идеальный», — написал он.

Встреча Путина и Меркель прошла в Кремле в субботу, 11 января. В ходе переговоров лидеры двух стран, в частности, обсудили ядерную программу Ирана, реализацию Минских соглашений, ситуацию в Ливии. На выходе из Кремля после встречи Меркель заговорила по-русски.

Ранее итальянский журналист Джульетто Кьеза противопоставил Путина другим главам государств, придя к выводу, что российский лидер — самый трезвый аналитик событий в мире. По словам Кьезы, Путин способен отстаивать интересы не только России, но и всей международной системы, назвав его гарантом мира во всем мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!