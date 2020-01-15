Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России. Как сообщает «Радио Свобода», нападение произошло 11 января.

По словам 61-летнего Кривенкова, двое неизвестных с собакой набросились на него у выхода из парка на улице Маршала Чуйкова в Москве. Оператор рассказал, что нападавшие подошли сзади, повалили его на землю и начали бить ногами.

«Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать"», — рассказал Кривенков. При нападении оператор сумел повалить одного из злоумышленников. Преступники убежали, увидев прохожих.

Кривенков заметил, что нападавшим на вид 25-30 лет, они высокого роста и имеют атлетическое телосложения. В момент нападения они были в темных куртках.

Пострадавший обратился в травмпункт, где ему зафиксировали сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Также оператор написал заявление в полицию.

Кривенков проработал телеоператором на «России 24» десять лет — с 2006 по 2016 год. В январе 2019-го он дал интервью «Радио Свобода» о фальсификации и цензуре на телеканале. По его словам, система оплаты труда в ВГТРК позволяет руководству безнаказанно шантажировать сотрудников. Он также общался с иностранными журналистами.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что россиянам нравится цензура на телевидении, поскольку она дает им повод поругаться. По его словам, цензура — лишь одно из ограничений, которое россияне с удовольствием подвергают критике.

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