Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена

Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что главреда убрали с должности по распоряжению главы администрации городского округа Урюпинска Юрия Хорошенькова. Шушлебину уволили по 278 статье Трудового кодекса, согласно которой с руководителем можно разорвать трудовой договор без объяснения причин.

Главный редактор районной газеты «Борьба» Елена Ломакина отправила в администрацию Урюпинска письмо в поддержку Шушлебиной, в котором коллеги перечислили ее многочисленные заслуги. В настоящий момент его подписали 19 человек. Ответ на письмо пока не поступил. Хорошеньков также не дал комментария по поводу ситуации.

Шушлебина обжаловала свое увольнение в суде. По словам адвоката журналистки Дениса Мартинкова, в соответствии с законом «О СМИ» его подзащитную не могут уволить по статье 278 в течение года, так как газета участвовала в предвыборной кампании.

Ранее бывший сотрудник издания Newsweek Тарек Хаддад (Tareq Haddad) рассказал, что уволился из СМИ в знак протеста против жесткой цензуры. Он заявил, что свобода прессы мертва.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!