Уволенного за неправильно размещенное фото политика главреда вернули на работу

Мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков вернул на работу главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину, уволенную после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. Об этом сообщают РИА Новости в своем Telegram-канале.

В поддержку журналистки вступились 18 главных редакторов районных газет Волгоградской области, а также регионального отделение Союза журналистов.

Как рассказала ранее заместитель мэра города по правовым вопросам Елена Кудинова, администрация города Урюпинска Волгоградской области готовит мировое соглашение с Шушлебиной о восстановлении ее в должности с 13 января.

Об увольнении Шушлебиной стало известно 9 января. Ее лишили должности после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. Сообщается, что главреда убрали с должности по распоряжению главы администрации городского округа Урюпинска Юрия Хорошенькова. Шушлебину уволили по 278 статье Трудового кодекса, согласно которой с руководителем можно разорвать трудовой договор без объяснения причин.

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