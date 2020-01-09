Уволенного за неправильно размещенное фото политика главреда поддержали в ОНФ

Лауреаты конкурса региональных журналистов и блогеров ОНФ «Правда и справедливость» заступились за главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину, уволенную за неправильно размещенное фото политика федерального уровня. Петиция в поддержку журналистки появилась на Change.org.

«Это шокирующее и несправедливое решение! Журналисты часто сталкиваются с препонами во время своей работы, чиновники нередко пытаются оказывать на нас давление, и случай с Шушлебиной является тому примером», — сказано в петиции.

Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. Главреда убрали с должности по распоряжению главы администрации городского округа Урюпинска Юрия Хорошенькова. Шушлебину уволили по 278 статье Трудового кодекса, согласно которой с руководителем можно разорвать трудовой договор без объяснения причин.

Главред обжаловала свое увольнение в суде. По словам адвоката журналистки Дениса Мартинкова, в соответствии с законом «О СМИ» его подзащитную не могут уволить по статье 278 в течение года, так как газета участвовала в предвыборной кампании.

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