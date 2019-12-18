Потерявший работу из-за статьи о Сирии журналист раскрыл закулисье западных СМИ

Бывший сотрудник издания Newsweek Тарек Хаддад (Tareq Haddad) поведал, что уволился из СМИ в знак протеста против жесткой цензуры. О закулисье западных изданий он рассказал в статье на личном сайте.

Журналист начал материал с высказывания: «Мафия управляет редакторами. Свобода прессы мертва. Журналисты и простые люди должны восстать». По его словам, он уволился несколько дней назад, так как ему хотелось раскрыть людям правду о военном конфликте в Сирии, — несмотря на то, что его могут назвать «теоретиком заговора», «апологетом Асада» или «даже российским активистом». Он заметил, что по происхождению он араб и русский, но является гражданином Великобритании.

Хаддад заметил, что опубликовать что-либо, противоречащее официальной позиции властей, крайне сложно, так как зачастую «представленные факты полностью игнорируются» в угоду повестке. В качестве примера он привел официальную версию о химической атаке в Думе, распространяемой в зарубежных изданиях: по его мнению, она неубедительна. Он предлагал редакторам свое расследование этого события, однако те неоднократно отказывались от него, называя материал рискованным.

Мужчина напомнил, что подобные манипуляции общественным мнением являются распространенными и использовались еще во времена войны во Вьетнаме. Также он неодобрительно высказался о деятельности гражданских организаций — к примеру, «Белых каскок».

Судя по официальному сайту издания Newsweek, Хаддад уволился в начале декабря 2019 года. Последний материал его авторства опубликован на портале 5 декабря.

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