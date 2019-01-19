Бывший оператор «России 24» рассказал о бесправии и унижениях на канале

Бывший телеоператор «России 24» Леонид Кривенков в интервью «Радио Свобода» рассказал, что система оплаты труда в медиахолдинге ВГТРК, куда входит этот канал, позволяет руководству безнаказанно шантажировать сотрудников.

По его словам, оклады в компании даже по российским меркам очень малы — например, в 2015 году телеоператор в месяц официально получал 6 860 рублей. «Понятно, что за такие деньги никто работать не станет, поэтому в ВГТРК существует хитрая система надбавок, которые могут выплачивать, а могут и не платить, если сотрудник начнет "неправильно" себя вести», — пояснил Кривенков.

Обычно он получал на руки около 42 тысяч рублей, однако несколько раз, как признался оператор, ему выплачивали только оклад, и по этому поводу он судился с работодателем, но проиграл.

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Кривенков также подавал к ВГТРК иск с жалобой на то, что ему не предоставляли отпуск. Телеоператор утверждает, что он не был в отпуске семь лет, поскольку компания ежегодно увольняла его и других сотрудников и на следующий день опять принимала на работу. Все инстанции, в том числе Верховный и Конституционный суды России, встали на сторону медиахолдинга.

«Мой случай не единичный, и семь лет — далеко не рекорд. Я знаю сотрудника ВГТРК, который не был в отпуске десять лет подряд», — добавил мужчина.

«Россия 24» начала вещание в июле 2006 года. Агентство Rambler News Service сообщало, что ВГТРК, в состав которой входит данный канал, в 2018-м получила из бюджета 19,8 миллиарда рублей, в 2019-м финансирование государственного холдинга составит почти 20 миллиардов.

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