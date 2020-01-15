Путин рассказал о развитии проекта «Россия — страна возможностей»

Больше 3,5 миллиона человек стали участникам конкурсов и олимпиад проекта «Россия — страна возможностей». Система будет развиваться и дальше, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет «Россия 24».

По словам Путина, проект был запущен для того, чтобы талантливые и достойные люди играли лидерскую роль в национальном развитии.

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Ранее президент России заявил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены. «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать социальные, технологические задачи, которые стоят перед страной и отражены в нацпроектах», — сказал глава государства.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом российского лидера в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила несколько проектов, таких как конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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