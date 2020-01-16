Стало известно о возможной беседе Путина и Трампа об Украине

Стало известно о теме, которую может поднять американский лидер Дональд Трамп во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказала советник президента Келлиэнн Конуэй, передает Reuters.

Она отметила, что в следующем разговоре может встать вопрос хакерских атак на украинскую газовую компанию Burisma. Сообщалось, что взломщики пытались найти компромат на сына бывшего вице-президента США и участника нынешней президентской гонки Джо Байдена: Хантер Байден работал в совете директором компании.

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13 января New York Times со ссылкой на Area 1 сообщила, что группа хакеров, работающих на Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (более известное как ГРУ), пыталась взломать сайт компании Burisma. Украинская полиция обратилась к ФБР США и компании Area1 из Кремниевой долины с просьбой способствовать в предоставлении информации, опубликованной журналистами.

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