Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя

Воспитанницы детского приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана пожаловались, что до них домогается один из сотрудников учреждения. Видеозапись с рассказом пострадавших появилась на YouTube 15 января.

Девочки рассказали, что учитель физкультуры до сих пор работает в учреждении. По их словам, мужчина трогал их за интимные места во время спортивных занятий. Руководство приюта штрафовало его летом, однако домогательства прекратились лишь на короткий срок.

Как пишет «Интерфакс», после публикации видеозаписи, руководители учреждения обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Ведомства проверяют инцидент и выясняют, кто записал видео и опубликовал его.

Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда. Женщина также настаивала на уголовном деле против директора учреждения. Газета «Республика Татарстан» пишет, что президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал провести проверку в приюте.

4 января в сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется соседке на приставания со стороны сожителя своей матери. На кадрах девочка рассказывает, что «дядя Стасик» заставлял ее курить и употреблять алкоголь, а также призывал совершать действия сексуального характера. «Он меня обнимал, обнимал, но мне надоело», — отмечает девочка. При этом ее слова подтверждает ее четырехлетняя сестра.

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