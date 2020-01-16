Россиянам предрекли климатические катаклизмы

Во второй половине столетия россиян ожидают такие климатические катаклизмы, как жара и наводнение. К ним необходимо приготовиться заранее, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на Гайдаровском форуме, передает РИА Новости.

По его словам, люди сами провоцируют климатические изменения, и из-за этого они «приговорены к определенному развитию событий». «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века», — отметил ученый.

Катцов добавил, что какое-то время ученые пытались снизить антропогенное воздействие, но в итоге пришли к выводу, что климатическая система планеты инертна, в связи с чем возник вопрос адаптации цивилизации к изменениям климата.

Ранее российские эксперты объяснили погодные аномалии в стране. По разным данным, необычно теплая зима может быть связана с глобальным потеплением или же проходом всех циклонов по северным траекториям, в результате чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Также высказывалось мнение о том, что повышение температур не стоит расценивать как первый сигнал об изменении климата.

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