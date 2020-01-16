Российская юрист вывезла клиентку в лес и убила

В Краснодарском крае женщина-юрист убила клиентку, заподозрившую ее в мошенничестве. Об этом в четверг, 16 января, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, юрист получила от пяти краснодарских семей нотариальные доверенности на представление их интересов в судах и правоохранительных органах. За услуги ей заплатили более пяти миллионов рублей, однако взятые на себя обязательства исполнять она не собиралась. Одна из клиенток юриста поняла, что стала жертвой мошенницы, и собралась написать заявление в полицию.

Узнав об этом, юрист предложила 62-летней женщине устроить консультацию с судьями краевого суда. И когда та согласилась, вывезла ее в лес и до смерти забила молотком. Через некоторое время женщину задержали, ее уголовное дело уже направили в суд. Юристу-мошеннице грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чите задержали военнослужащего, подозреваемого в убийстве двух человек. Он напал на потерпевших с ножом, те скончались на месте от полученных травм.

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