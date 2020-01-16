Российского сержанта заподозрили в убийстве двух человек

В Чите задержали военнослужащего, который подозревается в убийстве двух человек. Об этом в четверг, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егора Маркова.

По предварительным данным, 15 января мужчина 1987 года рождения убил двух человек в ходе совместного распития спиртного. Он напал на них с ножом, пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

По данным источника агентства, нападавший является сержантом, а убитые — гражданскими лицами. Если подтвердится информация о том, что подозреваемый является военным, то дело будет передано в военное управление СКР.

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